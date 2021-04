Il valzer delle province sarde, l’ultima riforma le porta a sei più due aree metropolitane

Ultima riforma

La riforma di riordino non viene particolarmente gradita dalle amministrazioni locali e dai diversi territori dell'isola partono nuove iniziative per far sì che vengano istituite nuovamente le Province. Si parte dalla Gallura per continuare con l'Ogliastra e finire nel Medio Campidano e Sulcis. Il movimento è trasversale. Dopo un travaglio che dura almeno un anno arriva il via libera del Consiglio regionale. È il via libera al nuovo riassetto che il governatore Christian Solinas definisce «risposta ai bisogni e alle aspirazioni dei diversi territori«. Una riforma «di grande valore - dice -, che produrrà effetti positivi non solo per le grandi aree urbane ma anche per i territori e le comunità dell'interno, con una maggiore partecipazione e un vero decentramento di rappresentanza e servizi».

La riorganizzazione

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Buras i Comuni possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalle Città metropolitane di Sassari e Cagliari e dalle Province con deliberazione del Consiglio comunale presa all'unanimità. In caso di mancata deliberazione entro i 30 giorni, o se non si raggiunge l'unanimità, si procede a referendum consultivo nei Comuni interessati. L’attuazione della Riforma costerà 796mila euro (835mila per il 2022). Entro il 31dicembre 2021 devono tenersi le elezioni provinciali di secondo livello. Il Cal, Consiglio delle autonomie locali, ha auspicato un ritorno all'elezione diretta (per presidenti e consiglieri) al fine di «assicurare a tutti i cittadini il diritto di accesso alle cariche elettive»