Il Vaticano, lo Ior in un giallo che sembra cronaca

Sembrano le pagine di un giornale, quelle che negli ultimi mesi (e anni) hanno dato conto dei numerosi scandali vaticani. I casi di pedofilia, i “corvi” che hanno sottratto documenti riservati dandoli in pasto all'opinione pubblica, l'acquisto di palazzi di lusso strapagati come quello di Sloane Avenue a Londra, gli investimenti nei paradisi fiscali, come il Lussemburgo. Episodi venuti alla luce paradossalmente (o forse proprio per questo) in un momento di profonde riforme dentro le mura vaticane, come quelle volute da Benedetto XVI prima e da Francesco I dopo, per rinnovare la Santa sede anche nella gestione delle sue finanze.

Il giallo, fino al colpo di scena finale, non si snoda però soltanto sulla competizione tra i due candidati al soglio pontificio o sulle indagini della polizia per individuare i responsabili del sanguinoso attentato jihadista, filoni della storia che poi troveranno un punto di congiunzione.

La migliore opzione possibile

I piani sono più di uno. Innanzitutto, la riflessione sulla fede. Che si ritrova nel dialogo tra i due fratelli Macchia, il prete e l'avvocato, nel corridoio di un ospedale dove i bambini malati di cancro soffrono spesso senza speranza. «Come fai a credere in un Dio?», chiede Giovanni ad Alessio. «L'alternativa a credere in Dio – risponde Alessio - sarebbe o che tutto questo non ha alcun senso, o che è stato creato da qualcuno di cattivo. E di fronte a queste alternative, optare per Dio è la migliore opzione possibile».

«È lo stesso interrogativo che attanaglia i fratelli Karamazov nel capolavoro di Fëdor Dostoevskij – spiega Caliceti -. Il bisogno di credere di Aljoscia e l'assurdità di credere di Ivàn. Dostoevskij era un grande credente ma accusava la Chiesa di aver tradito il messaggio di Cristo e di aver seguito il potere terreno. Oggi però le critiche si arricchiscono di altre sfumature, come gli scandali finanziari, la pedofilia, le crisi di identità che la Chiesa sta vivendo e che dimostrano che non è più un'identità monolitica».

E poi, c'è il confronto con l'islamismo radicale, che introduce il problema di come possano convivere religione e violenza. Nel libro è questo il nodo che divide il prete Alessio Macchia dall'imam di un quartiere periferico di Roma, prima che entrambi trovino un terreno di intesa comune, del tutto inaspettato.