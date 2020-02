Il vecchio vermouth torna di moda Complice la bassa gradazione e la creatività dei bartender che con mix inediti catturano l’attenzione anche del pubblico di giovani e donne, riportando in voga il liquore di Giambattista Marchetto

Le botaniche fresche raccolte e utilizzate per il vermouth del piemontese Franco Cavallero

Se la ventata di novità dei gin contemporanei ha nobilitato un tonico che storicamente non vantava qualità eccelse, si può invece parlare di un vero rinascimento per il vermouth. E questa nouvelle vague, che passa per le migliori bottiglierie dei bartender italiani, trova ispirazione soprattutto a Torino, dove le cronache raccontano che fu creato da Antonio Benedetto Carpano nel 1786 (adattando in “vermut” il tedesco Wermut, termine con cui viene indicata l’artemisia maggiore).

Il vino aromatizzato del capoluogo sabaudo è stato infatti riconosciuto come Igp anche dalla Ue, sulla scorta del disciplinare del Consorzio del Vermouth di Torino nato nel 2019. Una nicchia di eccellenza legata alla tradizione.

Nel momento in cui il vermouth stava scomparendo, diventando una commodity in quanto bevanda aromatizzata a base di vino, «abbiamo iniziato a convincerci che la strada da seguire era quella del vino e non degli spirits - rimarca il presidente del Consorzio, Roberto Bava –. Siamo partiti lavorando su identità e territorio, con i piccoli produttori che hanno compreso l’importanza della qualità». Secondo Bava l’attenzione delle nuove generazioni (come per il gin) e la tendenza alle basse gradazioni alcoliche possono essere il traino per i vermouth italiani. E mentre in Sardegna il vermouth è tra i protagonisti (con gin, amari e distillati) del concorso B’Nu Spirits, nato nel 2019 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il prodotto rigorosamente italiano, sono gli stessi produttori a infondere nelle loro creazioni profumi e sentori dalle molte anime.

Spezie e aromi da Nord Est

Scritta a mano nel “libretto delle ricette” da Giobatta Poli negli anni Trenta, la versione pedemontana del vermouth prevedeva l’utilizzo di 33 erbe e spezie in infusione naturale. A distanza di quasi 90 anni Jacopo Poli ha deciso di ricreare il Gran Bassano e così dalle Distillerie Poli di Bassano del Grappa sono usciti quest’anno un Rosso aromatico a base Merlot, nella cui personalità vigorosa spiccano il cardo santo e l’achillea muschiata, e un Bianco più gentile a base Vespaiolo, che vede emergere il biancospino e il sambuco.

Dal Veneto alla Venezia Giulia, nella “piccola bottega spiritosa” di Piolo & Max - fondata a Trieste da Paolo Basolo e Massimiliano Zocchi - nasce il Vermut del Porto Vecchio, un gioiello vintage con l’aggiunta di Merlot alla base vinosa, poco caramello, mentre quattro tipi diversi di assenzio enfatizzano note più raffinate e l’infusione di frutti rossi in base grappa rende spiccata la personalità nel mix dell’Americano. «Non ci piacciono i vermouth tristi - dice Basolo spiegando la scelta stilistica -. La riscoperta del vermouth è legata soprattutto alla ritrovata passione dei bartender, eppure mi piacerebbe tornare a vedere le signore sedute con la loro coppetta di vermut, alla cultura dell’aperitivo elegante da pomeriggio. Ecco perché il nostro è pensato per esser consumato in purezza, con un cubetto di ghiaccio e un sorriso».