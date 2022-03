Il venditore dell’era digitale: serve un mix di competenze vecchie e nuove

2) Una reale cura ed empatia in momenti di così grande difficoltà emotiva. Ci riferiamo a un concreto ruolo protettivo nei confronti dei propri clienti, rispondendo a bisogni di protezione e sicurezza proprio in una fase di vita in cui tutti si sono sentiti minacciati e vulnerabili. In altre parole, un reale desiderio di comunicare con chi stava vivendo la nostra stessa situazione: seduti al tavolo di casa, con lo sguardo sul pc e le orecchie al telegiornale, in compagnia di partner e figli (o addirittura da soli), preoccupati per un futuro incerto e indefinibile.

3) L’essere un punto di riferimento per la collettività. Rinforzando per questa via l’immagine e la reputazione della propria azienda o della propria attività, orientata al bene della comunità, dei propri clienti e dei propri collaboratori. Un vero “life partner” (nel B2C) o “business partner” (nel B2B) capace di costruire una relazione di fiducia di lungo periodo, fidelizzante e profittevole. Si può dire che ogni venditore, nel corso del 2020, sia stato forzato ad allenarsi in nuovi campi di gioco, con le nuove regole della vendita phygital. A riprova che siamo anche noi - venditori - a decidere che futuro vogliamo dare alla vendita ed a far evolvere quel contributo squisitamente umano che è e resterà strategico finché sapremo farne percepire il reale valore ai nostri clienti.

* Partner di Newton Spa