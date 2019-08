Il Veneto rallenta ma è più solido

GUARDA IL VIDEO: Autonomia, Zaia: progetto serio, il governo dia subito risposte

La finanza pubblica

Nel 2018 la spesa corrente degli enti territoriali del Veneto è lievemente calata, nonostante l’incremento di quella per il personale, anche per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. La spesa per investimenti ha continuato a contrarsi, ma nei primi mesi del 2019 vi sono stati segnali di ripresa, soprattutto per i Comuni che, dallo scorso ottobre, hanno beneficiato dell’abrogazione dei vincoli all’utilizzo degli ampi avanzi di amministrazione accumulati in passato. Le altre spese in conto capitale sono cresciute anche grazie all’accelerazione nell’attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale. In base ai dati OpenCup, nel 2018 è tornata a crescere in misura significativa la progettazione di lavori pubblici da parte degli enti territoriali, sia in termini di numerosità che di importi, dopo un ridimensionamento negli anni precedenti; tale ripresa ha interessato in particolare Comuni e Province, sia per l’attività di manutenzione straordinaria sia per la previsione di nuove opere. L’effettiva realizzazione dei progetti rimane condizionata dalla lunghezza dei tempi degli interventi che, in base alle stime dell’Agenzia per la coesione territoriale, si attestano mediamente in regione sui 4,6 anni. Le entrate correnti degli enti territoriali sono aumentate, in linea con la media nazionale, e la pressione fiscale locale sulle famiglie continua a rimanere inferiore al resto del Paese.

