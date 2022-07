«Il Venture capital è troppo piccolo: così gli Usa portano via le nostre start-up»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«In Europa i fondi di Venture Capital sono troppo piccoli e il mercato è troppo frammentato tra i vari Paesi. Questo crea un problema di competitività e di innovazione, perché i fondi piccoli non sono in grado di finanziare le start-up quando crescono e raggiungono dimensioni importanti. È per questo che in Europa le start-up ad alta crescita finiscono spesso per cercare finanziamenti negli Stati Uniti: il risultato è che negli Unicorni europei entrano manager americani e poi sono obbligati a quotarsi...