Il venture non si ferma: in nove mesi investiti 1,7 miliardi in Italia

L’Italia regge. In un contesto internazionale di forte rallentamento degli investimenti in start up, l’ecosistema italiano continua la sua marcia di recupero del gap rispetto agli altri Paesi europei. I dati del rapporto di ricerca Venture Capital Monitor – VeMTM danno segnali non solo di tenuta, ma di crescita: nei primi 9 mesi dell'anno l'ammontare investito in start up italiane è più che raddoppiato a 1,7 miliardi di euro (+109%) in 234 round.

Un dato coerente con le previsioni date da Cdp...