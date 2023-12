Il Verdicchio di Jesi, dal fante Tombolini al banchiere della City

Dagli anni ’90 la figlia di Giovanni, Fulvia, prende in mano le redini dell’azienda, convertendola all’agricoltura biologica e aumentando a 30 gli ettari di vigna.

Il nuovo corso del Verdicchio porta il nome di Carlo Paoloni, figlio di Fulvia, che si muove tra Londra e Jesi dove lo porta il cuore: tra i filari di proprietà con la cantina nel mezzo. «In questi anni - spiega Carlo Paoloni - abbiamo portato avanti un lungo lavoro per rimettere al centro di tutto l’identità del Verdicchio dei Castelli di Jesi. Lo abbiamo fatto partendo dallo studio dei nostri suoli e sperimentando in cantina con materiali e tecniche innovative per la nostra Doc».

E nel 2021, per i cento anni ancora un passo in avanti, con un fiore all’occhiello. «Abbiamo festeggiato un secolo di storia con due vini che rivelano un cambio di stile epocale - dice Carlo Paoloni - accompagnato dalla decisione di usare la storica anfora verde, ridisegnata in versione gioiello, per l’apice della produzione. Con Castelfiora 2021, in uscita nel marzo prossimo, portiamo a termine un capovolgimento completo del paradigma della Doc, all’insegna dell’identità unica del Re dei bianchi italiani: sarà il primo Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg della storia in bottiglia verde a forma di anfora. È un Verdicchio straordinario, che può evolvere in bottiglia per lustri, mantenendo intatta la freschezza e l’identità del nostro territorio, senza nulla invidiare ai più grandi bianchi francesi».

Per Carlo Paoloni - che esporta il 60% dei vini Tombolini negli Usa, anche grazie a Joe Bastianich, oltre che in tutti gli Eataly e Msc Crociere nel mondo - il mercato del vino vive una rivoluzione che richiede di osare. «Credo che ci siano grandi margini di crescita per i bianchi italiani - spiega - la dieta nel mondo sta cambiando, diminuisce il consumo di carne e di grassi e quello dei vini bianchi si destagionalizza. I bianchi italiani sono stati ingiustamente considerati i fratelli “minori”, mentre grazie alla grandissima capacità del Verdicchio di migliorare si possono ottenere grandi vini e venderli al giusto prezzo. È anche questa una via per compensare gli effetti dei cambiamenti climatici: la vendemmia 2023 in Italia, primo produttore al mondo, è stata di più del 20% inferiore al 2022».

Un percorso delineato e in crescita per la famiglia, seguito con passione anche dalla sorella di Carlo, Giovanna Paoloni, da sempre impegnata come top executive nel mondo del lusso. Ed è proprio in quel settore che entrambi vedono la futura evoluzione del vino Tombolini e dei grandi bianchi italiani.