«Il vero malato d’Europa è la Germania: i Paesi del sud più efficienti»

«Il vero malato d’Europa? È la Germania». Le pressioni del mercato si riversano sul debito dei Paesi periferici, lo spread italiano torna in particolare a farsi minaccioso, ma Gregor Hirt ha la sua particolare visione, che sembra in apparente controtendenza, dell’attuale momento caratterizzato dal rallentamento economico, da tassi elevati per una politica monetaria che resta aggressiva in un contesto di nuove tensioni geopolitiche. «Per anni - spiega il responsabile degli investimenti multi-asset...