Il vero reddito di cittadinanza sono gli investimenti nella formazione dei giovani

Nell’arco di poche settimane, l’Istat ha presentato una sequenza di immagini dell’Italia che, da diverse angolature, evidenziano criticità radicali: la prosecuzione del cosiddetto “inverno demografico” caratterizzato da svuotamento delle culle e impoverimento della struttura demografica; la perdita di circa 945mila posti di lavoro nell’anno della pandemia; da ultimo, la presenza cospicua di imprese «strutturalmente a rischio» e che ritengono di non riuscire più ad aprire i battenti alla ripresa delle attività.

Se non fosse che la gravità della pandemia costringe i decisori a rincorrere le emergenze, su questi argomenti si dovrebbe aprire un vero e proprio brain storming nazionale per individuare le strategie più urgenti ed efficaci da mettere in campo. Anche perché sono esiti che affiorano in misura sempre più preoccupante, ma non da oggi. Infatti, affondano le loro radici nel tempo.

Il nodo delle nascite

Il cambiamento dei comportamenti riproduttivi della popolazione non è sicuramente una novità, così come la caduta del lavoro è associabile a una produttività che non cresce da diversi anni, così come la lentezza di una parte del sistema produttivo a mutare le proprie strategie di fronte alla digitalizzazione e all’aumentata competitività internazionale. Tutti fenomeni che richiedono politiche e investimenti di lungo respiro. Mentre il Paese è arrivato alla pandemia col fiato corto. Gli esiti di una ripresa demografica si registrano dopo circa 20 anni, così come un aumento della produttività non avviene nell’arco di pochi mesi. Affrontare la ripartenza senza una visione di medio-lungo periodo, rischia di gettare al vento l’occasione irripetibile del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Vanno scardinate almeno due sindromi che attanagliano da troppo tempo il sistema-Paese.

Il modello Genova San Giorgio

La prima è l’asimmetria fra la velocità dei cambiamenti e la nostra capacità di risposta. Gli esempi sono molteplici, non ultimo la vicenda della gestione della campagna vaccinale. Ma si pensi al funzionamento della macchina burocratica rispetto alle esigenze delle imprese. Piuttosto che alla realizzazione delle opere pubbliche. Oggi tutti invocano il modello applicato alla costruzione del ponte Genova San Giorgio (l’ex Morandi): edificato in poco meno di due anni, quando in condizioni normali per una simile infrastruttura ci sarebbero voluti almeno due lustri. Semplificare per aumentare la capacità di risposta è un primo obiettivo strategico.