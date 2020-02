Il versamento

Si procede per Cassa: la gestione separata procede alla contribuzione e all'accredito dei contributi per regime di cassa, a differenza dei lavoratori dipendenti che ne maturano diritto e versamento per competenza. Nel caso dei co.co.co. e degli amministratori, nonché dei lavoratori autonomi occasionali, dei dottorandi e degli specializzandi, chi versa per cassa i contributi è il committente, mentre per le partite Iva senza cassa, è lo stesso professionista a dichiararli nel modello fiscale e a versarli in autonomia.