Il viaggio di Fay prosegue in Alaska

Altro che metaverso. Altro che viaggi virtuali inodori, artificialmente colorati e falsamente tridimensionali. La scelta di Fay è il trionfo dell’esperienza fisica su quella digitale, del calore umano, potremmo quasi dire, sulla freddezza dei computer, portatili o quantistici che siano.

Il marchio del gruppo Tod’s prosegue, per la collezione Archive, sulla strada scelta alcune stagioni fa, che è un’esplorazione per tre motivi. Il primo è legato al viaggio in sé: Michele Lupi, responsabile dei progetti special del gruppo Tod’s, e il fotografo inglese James Mollison, nato in Kenya e di base a Venezia, sono andati, con un piccolo gruppo di collaboratori, in Alaska, lo stato più grande e con la minor densità di popolazione tra i 50 che compongono gli Stati Uniti e unico a essere non solo confinante, bensì circondato, dal Canada. Un viaggio intrapreso da Fay per cercare, tra gli abitanti del luogo, i modelli ideali per una nuova collezione, in questo caso quella per l’autunno-inverno 22-23.

Ed ecco il secondo motivo dell’esplorazione di Lupi e Mollison: il viaggio di scoperta diventa un formidabile test per i capi Fay, visto che nella parte interna dell’Alaska le temperature medie di gennaio arrivano a −34° , la copertura nevosa dura da 6 a 8 mesi e i fiumi sono liberi dai ghiacci solo 4 mesi. Non a caso Lupi chiama le persone scelte per indossare i capi Fay tester, non certo modelli. «Dalle immagini scattate da James e dai racconti che abbiamo raccolto e messo online traspare l’approccio per nulla artefatto che abbiamo con ciascuno dei tester. Non chiediamo semplicemente di realizzare foto e video mentre lavorano – sottolinea Lupi –, ma ci conosciamo, entriamo in intimità ascoltando le loro storie o visitando le loro case e mentre mettono alla prova i capi di Fay Archive». In Alaska, come nelle tappe precedenti, Lupi e i suoi collaboratori hanno seguito i tester nelle loro giornate e lasciandoli liberi di combinare la giacca scelta (tutte variazioni della 4 Ganci) con i propri abiti. Un’esperienza unica, seguire i quattro tester: Alexandra, che comanda una nave da lavoro, Eben, che monitora le attività e gli spostamenti degli orsi, il geologo Erin, che fa trivellazioni e preleva campioni di terra in profondità, e Michael, che alleva buoi muschiati. E veniamo al terzo significato del viaggio a tappe nato intorno a Fay Archive, che ha già toccato luoghi remoti di Russia, Svezia, Scozia, Islanda e Cile, senza dimenticare la magica isola spagnola di Lanzarote. La scelta di Fay apre un nuovo modo di comunicare i valori di un marchio.

Come ogni moda, è passata pure quella di usare la parola storytelling, che però nel caso di Archive sarebbe adatta. Qualsiasi capo, di qualsiasi marchio, racconta una storia, che parte dalle materie prime, passa per la creatività e per le fasi di produzione e poi arriva al consumatore. Al quale però non sempre è facile raccontare questa storia e al quale non sempre la storia interessa. Più efficaci sono sicuramente i racconti e le storie di vita di altri esseri umani. Altro che metaverso, dicevamo all’inizio. Potremmo aggiungere: altro che testimonial o influencer. La campagna Fay Archive è un tuffo nella realtà. Una realtà che affascina e fa sognare, come la moda dovrebbe sempre fare.