Viaggio della Memoria, così i ragazzi ricordano il dramma della Shoah Un'iniziativa che si ripete dal 2007 per portare gli studenti a conoscere i luoghi in cui si è consumato l'Olocausto

La guerra è finita, con Riondino-Ragonese bimbi raccontano Shoah

«La memoria per la Shoah non può essere affidata solo all'emozione perché questa svanisce, ma va nutrita con la cultura». Ad avvertire che sull'importanza della storia, soprattutto in questa fase, non sono ammesse esitazioni è la neo ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, intervenuta alla sinagoga Tempel di Cracovia.

L' occasione per la sua prima uscita pubblica è il Viaggio della Memoria, organizzato dal Miur in collaborazione con la Comunità ebraica italiana.

Un'iniziativa che si ripete dal 2007 per portare i ragazzi a conoscere i luoghi in cui si è consumato in Polonia il dramma del popolo ebraico. Cento i giovani scelti tra le scuole che si sono distinte per i loro lavori sulla Shoah: da Catania a Caivano, da Firenze a Cagliari. Con loro anche gli studenti della scuola polacca di Roma.

Voce narrante del primo giorno a Cracovia che precede la visita ad Auschwitz lo storico Marcello Pezzetti che ha raccontato quanto accaduto nella “piazza delle sedie”, dove migliaia di ebrei venivano radunati ogni giorno «spesso venivano fucilati sul posto - racconta Pezzetti - poi un giorno degli schizzi di sangue hanno raggiunto un soldato tedesco e allora si è pensato ad un metodo meno cruento. Ma meno cruento per i carnefici non per le vittime. Cosi sono nati i campi della morte dove si uccideva usando il gas». Per Sara Ragionieri, 18 anni toscana, «l'Europa non ancora nata è morta in questa piazza. Sta a noi non farla morire ancora».

Colonna sonora della due giorni a Cracovia è Bach, suonato da due giovani violinisti all'interno della sinagoga. Mentre ad Auschwitz Birkenau sarà ancora un giovane violinista ad eseguire Gelem Gelem, una musica Sinti messa fuorilegge , al pari di quella ebraica, da HItler.

Con i ragazzi anche il vice presidente del Csm, David Ermini. Per Ermini l'imperativo categorico è non dimenticare perché non accada mai più «perché ne va del destino di noi tutti - dice Ermini - ci si deve opporre al tentativo di cancellare l'uomo, la sua dignità, la sua memoria».

Un monito perché la fatica di raccontare che in questi anni hanno sostenuto i testimoni diretti, con il rinnovato dolore che porta con sé, non sia vanificato dalle campagne d'odio, arriva dalla presidente delle comunità ebraiche Noemi Di Segni. «Dall'istituzione della giornata della memoria sono passati vent'anni - dice Noemi Di Segni - è una