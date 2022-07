Il viaggio parte da un tariffario complicato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caso concreto prende come esempio una tratta in Italia. Abbiamo provato, infatti, a simulare la prenotazione di un viaggio andata e ritorno a metà settembre sulla tratta Milano-Olbia o Milano-Cagliari (a seconda della meta offerta dalle compagnie), per una famiglia di quattro persone: due genitori, un bambino di otto anni e un neonato inferiore ai due. Tra i servizi aggiuntivi scelti: due bagagli a mano, uno da stiva (20 kg), la scelta dei posti, consumazione laddove disponibile e assicurazione.

L’offerta di partenza con Ryanair e Wizzair è di 9,99 euro a persona, sia all’andata che al ritorno; Volotea invece ci propone 9 euro all’andata e 19 al ritorno, mentre Easyjet propone 19,49 euro per ambedue le tratte.Incontriamo subito con Volotea la prima stranezza in carrello, dove il prezzo del biglietto d’andata per i due genitori è di 8,75 euro, mentre quello del bambino è di 8,45. Idem al ritorno, dove gli adulti pagano 18,48 e il minore 14,04 euro.

LE COMPONENTI DEL PREZZO FINALE DEL BIGLIETTO AEREO

Al passaggio successivo della prenotazione, ci viene proposta da tutte le compagnie la scelta di altre tariffe, comprensive di bagaglio a mano e/o da stiva e scelta del posto, nonchè altri servizi come cambio prenotazione o snack a bordo. I prezzi, da intendersi a persona per tratta e da aggiungere alla tariffa base, vanno dai 22,94 euro della tariffa “Regular” di Ryanair, ai 58,14 euro della tariffa”Wizz plus family” di Wizzair.

Scegliamo di continuare con l’offerta iniziale che prevede il solo zainetto, consapevoli che aggiungendo i bagagli in un secondo momento si andrà a risparmiare. E infatti: la priorità – ovvero bagaglio a mano più imbarco prioritario – va dagli 8 euro di Volotea ai 16,99 di Easyjet (ma in quest’ultimo caso, in realtà, il costo comprende la scelta del posto). A questo punto però, guardando il carrello della prenotazione Ryanair, ecco un’altra stranezza: nonostante vi sia scritto il contrario, il prezzo indicat0 per il bagaglio a mano (12,10 euro), non è da intendersi per volo, ma riguarda solo il bagaglio per il ritorno; all’andata infatti, il costo è di 13,20 euro.

La stessa cosa succede con il bagaglio da stiva: 21,99 euro all’andata, 25,29 al ritorno con Ryanair. Per Volotea invece il prezzo rimane il medesimo di 55,5 euro, e la stessa cosa vale per Easyjet 31,74 euro. Chiude Wizzair: 34,5 euro all’andata e 22 al ritorno.