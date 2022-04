Il Vinitaly torna in presenza con 4.400 espositori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna in presenza e nella sua formula tradizionale, dopo due anni di stop a causa della pandemia, il Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati di Veronafiere, che per la sua 54esima edizione, dal 10 al 13 aprile in contemporanea con Sol&Agrifood ed Enolitech, registra il tutto esaurito. In 17 padiglioni, 4.400 aziende provenienti da 19 nazioni, e oltre 17mila etichette inserite nella piattaforma business VinitalyPlus, presenteranno i propri prodotti a una clientela internazionale di professionisti e appassionati.

Sono 700 i buyer esteri selezionati, in arrivo da 50 nazioni, grazie alle iniziative di “incoming” promosse da Veronafiere in collaborazione con l’Agenzia Ice, a cui si aggiungono 50 operatori profilati della domanda al loro debutto a Verona, grazie a un nuovo progetto realizzato dalla fiera in collaborazione con circa 30 aziende espositrici di Vinitaly. Dagli Stati Uniti, con oltre 130 operatori “top”, arriva la delegazione più numerosa.

A inaugurare la manifestazione, che conta oltre 30 convegni e 76 degustazioni, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, presente anche ad altri eventi nella giornata. I wine lover sono attesi anche al fuorisalone “Vinitaly and the city”, in programma sino all’11 aprile con un palinsesto di eventi e degustazioni nelle vie del centro di Verona.

La fiera è un’occasione per fare il punto sul settore e sulle prospettive del mercato internazionale, alla luce anche della conseguenze derivanti dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro la Russia. Secondo le stime della Coldiretti, su dati Istat, il 2021 è stato un anno da record per le esportazioni di vino italiano, aumentate del 12% in valore, a 7,1 miliardi di eruo, sotto la spinta delle riaperture della ristorazione a livello internazionale. Tuttavia, i produttori sono preoccupati per la carenza di bottiglie e l’impatto della guerra sul commercio internazionale.