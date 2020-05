Il vino siciliano regge l’urto del Coronavirus

Il timore, in generale, è che con un mercato fermo si arrivi a una sovrapproduzione. Un pericolo che in Sicilia, sostengono i produttori, sembra scampato: «La nostra produzione nel 2019 è stata di 4,3 milioni di ettolitri mentre vent’anni fa superava i 12 milioni di ettolitri: è diminuita parecchio la resa ed è aumentata la qualità del nostro prodotto - spiega Planeta - cosa che ci permette di immaginare una buona resistenza dei nostri vini». Quanto agli strumenti in campo immaginati per affrontare questo problema «ne esistono diversi - spiega Rallo - che possono portare a un equilibrio tra domanda e offerta. Per quanto riguarda la distillazione direi che non fa al caso nostro: l’anno scorso le cantine sociali hanno venduto quasi tutto. Ma è un intervento che può portare dei benefici anche a noi. Quanto alla produzione io dico: chi fa molte uve nel resto d’Italia cominci a pensare di produrre meno».

Per quanto riguarda la produzione 2019 da registrare un totale di 4,3 milioni di ettolitri, nella media degli ultimi 5 anni: l’ultima vendemmia è la terza più scarsa in termini di quantità di raccolto negli ultimi 10 anni (le altre erano state nel 2011 e nel 2014). La parola chiave resta sostenibilità che è intimamente legata al biologico: la Sicilia rappresenta oggi il 34% della superficie biologica italiana (sono 80mila gli ettari di vigneti biologici in tutto il Paese e sono destinati ad aumentare), seguita dalla Puglia che si attesta al 16-17%.