«Il vino vero è alcolico, ma i dealcolati sono un business da non trascurare»

Paolo Catelletti, segretario generale Unione italiana vini

Vedremo cosa deciderà la Ue. Noi siamo per escludere dal tema dei dealcolati l'universo delle indicazioni geografiche

Al di là delle disquisizioni tecniche e giuridiche anche in Italia (oltre che in Francia e Spagna dove sono già scese in campo importanti brand del vino) non mancano produttori per i quali i vini dealcolati sono già una realtà. «Ho cominciato circa otto anni fa – spiega Michele Tait che produce una linea chiamata “Alternativa” di vini dealcolati rossi, bianchi o frizzanti –. Con le attuali regole non posso chiamarli vini ma solo bevande ma che mi consentono di portare sulle tavole di chi non beve alcol un prodotto della terra. Compro vino e sottraggo alcol mediante una membrana permeo selettiva. Nel 2018 ho prodotto 40mila bottiglie salite a 70mila nel 2019 e 110mila nel 2020. Quest’anno supererò le 100mila a fine giugno quindi si prevede un raddoppio a fine 2021. Esporto in tutto il mondo ma vendo anche in Italia soprattutto mediante l'e commerce». I prezzi? Da non credere: «Dagli 8 ai 12 euro a bottiglia». In molti casi molto più di un vino vero.

È meglio commercializzare un prodotto del vigneto con caratteristiche diverse per raggiungere nuovi consumatori o continuare ad avere giacenze di invenduto e chiedere a Bruxelles interventi di distillazione per ridurre l'offerta?

«Si tratta di un tema complesso che non ha nulla a che fare con gli stornelli romani né con gli osti truffaldini – aggiunge il presidente di Federvini, Sandro Boscaini –. Per noi il vino resta un prodotto con una componente di alcol. Il punto è un altro e cioè creare mediante tecnologie sofisticate, prodotti che possano incontrare il pubblico di mercati nuovi che non conoscono il vino o come quelli arabi che lo avversano per motivi religiosi. E poi c'è un altro aspetto. Sono un agricoltore anch’io e ai miei colleghi agricoltori faccio una domanda: è meglio commercializzare un prodotto del vigneto con caratteristiche diverse per raggiungere nuovi consumatori o continuare ad avere giacenze di invenduto e chiedere a Bruxelles interventi di distillazione per ridurre l'offerta?».