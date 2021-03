Il virus «accorcia» la vita degli italiani: Lombardia ai livelli di 15 anni fa

IL TREND DELL’ASPETTATIVA DI VITA Loading...

Il crollo in un lasso di tempo così breve non ha precedenti nella storia recente del nostro paese. Accadde solo durante i periodi bellici: durante la prima guerra mondiale la speranza di vita praticamente si dimezzò; con la seconda guerra mondiale il calo fu di circa 10 anni.

Per il resto l’indicatore risulta in costante crescita, grazie al calo della mortalità infantile e alle migliori condizioni di vita osservabili, anche nella traiettoria di vita delle nuove generazioni. Le uniche temporanee eccezioni risalgono a circostanze stagionali eccezionali, nel 2003 (anno della canicola estiva) e nel 2015, quando a un inverno particolarmente rigido, con un’epidemia influenzale severa, seguì un’estate molto calda.

I dati del Centro Studi Nebo: colpiti di più gli uomini

Tornando all'elaborazione del centro studi Nebo, nel 2020 la riduzione della speranza di vita è generalizzata in tutto il Paese, arrivando a sfiorare in media in Lombardia i tre anni “persi” per i maschi (2,7) e i 2,1 per le femmine. Più penalizzati - ovunque sul territorio nazionale - gli uomini, che finora da un punto di vista sanitario hanno subito le conseguenze peggiori dell’infezione da Covid-19: per loro la vita si accorcia di tre anni anche a Piacenza e Parma, di circa due e mezzo ad Alessandria e Vercelli. Nel Mezzogiorno, invece, il trend si accentua soprattutto a Foggia e Crotone (che perdono rispettivamente 2,4 e 2,2 anni), ma anche a Caserta, Napoli, Avellino, Enna e Siracusa: in queste province del Sud si stima una speranza di vita per il 2020 tra le più basse, inferiore ai 79 anni.

Per quanto riguarda le province di grandi città, la più colpita è Milano dove i maschi perdono 2,5 anni di vita (1,8 anni le donne), tornando all’orizzonte dei 79 anni e mezzo che veniva calcolato nel 2009, cioè undici anni fa. Seguono Genova e Torino, per poi passare a Napoli e Palermo, mentre tutte le altre metropoli hanno dati migliori rispetto alla media nazionale.

L’impatto degli anni persi sulla vita reale

La speranza di vita comincia a “parlare” quando si cala la statistica nella realtà: il parametro viene spesso utilizzato per l’attuazione delle politiche di welfare e in questi casi le differenze territoriali, insieme a quelle per condizione socio-economica, non possono essere ignorate, se non si vogliono tradurre in disuguaglianze. Alla speranza di vita è agganciata la determinazione dell’età pensionabile, così come le stime sull’andamento della spesa sanitaria pubblica e sui fabbisogni di assistenza sociale.