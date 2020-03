Borse in caduta libera, lo spread si impenna a 216 punti

2' di lettura

Lo spread fra Btp e Bund schizza a 216 punti contro i 178 della chiusura di venerdì a seguito dell'emergenza coronavirus, del crollo del prezzo del greggio e dei mercati mondali. Il rendimento del decennale raggiunge

l'1,33%, 25 punti base in più di venerdì, mentre il biennale schizza di 45 punti base allo 0,49 per cento.

Dopo i forti cali della settimana scorsa, con Piazza Affari che aveva perso più del 5% nell'ottava, le Borse europee, anche in scia ai forti ribassi dell'Asia, si avviano verso una nuova seduta ad alta tensione, schiacciate dal crollo del petrolio dopo il nulla di fatto dell'Opec+ e dalla paura per la diffusione sempre più ampia del coronavirus e le misure drastiche varate da alcuni Paesi, tra cui l'Italia.

I future degli indici, quando manca meno di un'ora all'apertura, indicano fortissimi ribassi: l'Euro Stoxx 50 perde il 4,5%, mentre le singole piazze si avviano ad aprire in calo tra il 4 e il 5%. In particolare, Milano dovrebbe perdere oltre 1.800 punti in avvio, Londra va verso un avvio in calo di 423 punti, Francoforte di 650 punti e Parigi di 310 punti. In forte calo anche i future di Wall Street, anche se per la Borsa americana è ancora presto per avere dati precisi. Da segnalare che il rendimento del Treasury decennale americano è scivolato temporaneamente sotto lo 0,5%, registrando il calo più marcato dalla prima guerra del Golfo.

I mercati azionari sono reduci da una settimana estremamente volatile che ha visto gli indici ostaggio degli ordini di vendita per via dei timori sulla diffusione a livello globale del Coronavirus. I contagi fuori dalla Cina continuano a crescere in maniera esponenziale e i governi hanno varato piani di emergenza per contenere la diffusione della malattia.

La rapidità con cui questo sta accadendo ha colto di sorpresa gli investitori che, prezzando il rischio di una recessione globale per effetto dello stop delle attività, hanno venduto pesantemente il mercato azionario cercando rifugio nel reddito fisso.

Petrolio cede più del 30% a minimi dal 1991

Crollo verticale per i prezzi del petrolio che sono arrivati a perdere anche più del 30%, ai minimi dal 1991, dopo il nulla di fatto dell'Opec sul taglio alla produzione. In risposta l'Arabia Saudita ha deciso di aumentare l'output, in modo da fare calare i prezzi del proprio greggio, innescando quella che potrebbe diventare una guerra dei prezzi. I future del Wti ad aprile perdono al momento il 27% a 29,88 dollari al barile, ma erano arrivati fino a un minimo di 27,34 dollari, livello che non si vedeva dal 1991. Il Brent a maggio arretra ora del 26,4% a 33,32 dollari, ma cedeva il 33%.

Tokyo chiude a -5% con panico coronavirus e petrolio

La borsa di Tokyo e' affondata in una seduta dominata dal panico per l'aumento dei prezzi del petrolio e il continuo diffondersi dell'epidemia globale di coronavirus, che hanno fatto balzare lo yen contro il dollaro. L'indice Nikkei dei titoli guida è crollato del 5,07% a 19.698,76 punti, cancellando 1.050,99 punti in una sessione, cosa che non si verificava da febbraio 2018. Il più ampio indice Topix è sceso del 5,61% a 1.388,97 punti.