Virus Cina: Oms, rischio a livello globale è elevato. Premier a Wuhan Coronavirus in mutazione, secondo le autorità di Pechino che hanno deciso di spostare la fine dei festeggiamenti al 2 febbraio. Intanto si registrano 2.744 contagi

Virus Cina, a Wuhan decine di gru al lavoro per un nuovo ospedale

Il bilancio ufficiale dell’epidemia sale a 80 morti e oltre 2.744 contagi. Altri 444 casi confermati e 24 nuove vittime. Sono i numeri rilasciati dalle autorità cinesi sull’espansione del coronavirus nella Repubblica popolare, il Paese dal quale ha cominciato a diffondersi questa particolarissima sindrome influenzale che tiene con il fiato sospeso il mondo intero. Pechino ha deciso di prorogare le festività per il Capodanno cinese di tre giorni fino al 2 febbraio, come parte delle misure del governo per combattere l’epidemia di polmonite virale.

Premier cinese a Wuhan

Il premier Li Keqiang, «incaricato dal presidente Xi Jinping», è a Wuhan. Secondo i media ufficiali, Li, a capo di «una delegazione di alto livello», ha visitato pazienti e medici ascoltando e dando istruzioni sulla gestione dell’emergenza. «State facendo tutto il possibile per salvare vite e mentre lo fate dovete proteggere le vostre», ha detto Li al personale del Jinyintan hospital, indossando camice blu e mascherina a coprire naso e bocca. La Mongolia ha intanto chiuso le frontiere stradali con la Cina per il rischio di diffusione del nuovo coronavirus. Per lo stesso motivo è stata decisa la chiusura delle scuole.

Capodanno «prorogato»

Inizialmente i cinesi sarebbero dovuti tornare a lavorare venerdì 31 gennaio, dopo sette giorni festivi che si traducono in centinaia di milioni di viaggi in tutta la Cina. «Questa misura è stata presa per ridurre gli assembramenti e fermare la diffusione dell’epidemia», ha detto il governo cinese in un comunicato. Il periodo di ferie per il capodanno cinese è stato prorogato per «limitare i movimenti della popolazione», hanno affermato i media statali.

Stop alla vendita di animali selvatici

Accelera, insomma, l’epidemia di coronavirus accelera, come aveva avvertito con preoccupazione il presidente cinese Xi Jinping. Non è potente quanto la Sars, ma si rafforza e sta provocando nuove vittime in Cina. Costringendo le autorità di Pechino a ulteriori restrizioni, come il divieto di commercio di animali selvatici, da cui ha avuto origine la malattia. Il contagio, tra l’altro, è arrivato fino a Toronto e si sospetta anche a Vienna. Quinto caso confermato negli Usa e in Svizzera due persone rientrate da poco dalla Cina sono state poste in quarantena.

Il virus si rafforza

I numeri dell’epidemia, iniziata il 31 dicembre a Wuhan, continuano a crescere giorno dopo giorno. Come se non bastasse, il ministro della Sanità Ma Xiaowei ha spiegato che la capacità di diffusione del coronavirus, con un periodo di incubazione fino a 14 giorni, sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. L’ultimo salto di qualità è stato segnalato dall’Oms, che ha riferito di un primo contagio da uomo a uomo fuori dalla Cina: si tratta di un caso in Vietnam una persona mai stata in Cina ma che era «familiare» con un’altra che aveva visitato Wuhan. E la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è «elevato», ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio fosse «moderato». L'ultimo rapporto dell’organismo Onu, diffuso domenica sera, ha rilevato un rischio «molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale». In una nota aggiunge che nelle comunicazioni dei giorni precedenti era stato detto «erroneamente» che il rischio era «moderato», ha spiegato la portavoce Fadela Chaib.