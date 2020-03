Il virus dilaga ma il calcio non capisce che ci sono cose più importanti di una partita In arrivo un nuovo piano B: rinviare Euro 2020 (che parte da Roma il 12 giugno) e far finire campionato e coppe europee entro il 30 giugno o anche a luglio di Dario Ceccarelli

(12386)

3' di lettura

Ma quante volte il mondo del calcio deve sbattere la faccia contro il coronavirus? Quante volte deve ripetere gli stessi errori? Le stesse sottovalutazioni, la stessa ottusa superficialità? Sbagliare è umano, ma perseverare non solo è diabolico, ma succede solo nel calcio. Ricordate quanto fossero assurde (ma sono state fatte) le discussioni sulle partite a porte chiuse o a porte aperte? Le polemiche sulla necessità dei tifosi sugli spalti, sugli abbracci (che non puoi non fare), dei calendari che non possono chiudersi con delle caselle vuote?

Per non parlare dei paventati complotti e delle risse da pollaio tra i vari presidenti che, anche in un frangente così drammatico, si rinfacciavano nuovi torti e antichi rancori. Anche diversi calciatori, prima che il virus entrasse anche negli spogliatoi colpendoli in prima persona, non avevano capito bene. Chi banalizzava, chi faceva anche lo spiritoso come Diego Costa dell'Atletico Madrid che, dopo la vittoria sul Liverpool, si è messo a sputacchiare sui microfoni per far vedere che a lui il Coronavirus non faceva un baffo.

Un brutto film che sembrava spazzato via. Spazzato dalla cruda forza delle cose che ti impone una riflessione banale: che nella vita, quando la vita è in discussione, ci sono cose più importanti di una partita di calcio. Ma ci eravamo illusi perchè il mondo del calcio, dopo il primo schianto, si è messo subito con rinnovata energia a studiare un nuovo piano B. Che sarebbe quello di rinviare Euro 2020 (che parte da Roma il 12 giugno) e far finire campionato e coppe europee entro il 30 giugno o anche a luglio. Queste proposte, in un paese che non riesce neppure a piangere le sue vittime, verranno presentate martedì 17 marzo al vertice voluto dall'Uefa per ridisegnare i vecchi calendari travolti dall'emergenza sanitaria.

Va bene: ci sono in ballo un mucchio di soldi. Premi, diritti televisivi, investimenti, contratti pubblicitari. Centinaia di milioni. Anche perché il calcio italiano è molto indebitato. Però, lo sentite dalle cronache, gli ospedali esplodono, c'è molta paura, le città sono desertificate, ogni attività chiusa. L'intera squadra dell'Atalanta è stata messa in quarantena. Bisogna stare a casa, ce lo dicono tutti i giorni. Ma mentre giustamente ce lo ripetono all'infinito, questi signori ci vengono a parlare di riprendere il campionato a fine aprile quando del nostro futuro ancora non si sa nulla. “Ha da passa' a nuttata…” diceva il grande Eduardo De Filippo. Ma qui la notte non è neppure cominciata. E nulla viene garantito.

Per ripartire in maggio, i giocatori dovrebbero allenarsi. E infatti alcuni club hanno già fissato la prima seduta. Ma come ci si può allenarsi in queste condizioni? Il contatto è alla base del calcio. Una follia.