«Il virus ora è sotto controllo.Elezioni e scuola, niente rinvii»

«Non vedo perché dovremmo fermare le riaperture delle scuole o le elezioni di settembre. Oggi non corriamo più i rischi di marzo e aprile. Possiamo avere una circolazione del virus controllata: abbiamo più consapevolezza, regole, strumenti e conoscenza per evitare che si ripeta la situazione vissuta nel pieno dell’emergenza, che ci ha indotto al lockdown». Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri (M5S), esclude rinvii.

I nuovi contagi hanno però superato quota mille in un giorno e la curva appare in costante salita...

La crescita dei casi è importante ma va letta e contestualizzata correttamente: rispetto a marzo e aprile, sono positivi per lo più non malati, pauci e asintomatici. Le ospedalizzazioni e le terapie intensive, per quanto siano aumentate di poche unità, non destano particolare preoccupazione al momento. Ciò non vuol dire sottovalutare il rischio, che esiste e consiste nella trasmissione del contagio all’interno dei nuclei familiari, verso persone più fragili o con patologie croniche. Ho sempre pensato che i casi avrebbero ripreso a salire e anche prima della fine dell’estate. Ma c’è una differenza sostanziale se gli aumenti riescono a essere controllati e non impegnano il nostro Ssn in termini di ricoveri.

Sulla scuola litiga anche la maggioranza. Le linee guida Iss non risolvono tutte le criticità. Da medico condivide l’obbligo di mascherine?

Per i bambini sopra i 6 anni, nelle occasioni dove non è possibile mantenere la distanza sì. Anche qui, vale il discorso di ridurre il rischio perché un rischio zero non esiste. Fuori da scuola i ragazzi avranno inevitabilmente contatti più ravvicinati. Varrà però il principio di responsabilità personale e del nucleo familiare: attenzione ai più fragili, ai contatti con i nonni, all’ascolto dei segnali del corpo. Dobbiamo vivere con consapevolezza.