Il virus spinge l’e-commerce: acquisti online cresciuti del 20% rispetto al pre-Covid

Secondo il sondaggio, per più di due italiani su tre (68%), una volta terminata l’emergenza, la quantità di acquisti in beni di consumo rimarrà invariata rispetto a oggi. Solo per il 21% diminuirà, mentre per un’esigua minoranza (11%) aumenterà.

In futuro, per ben oltre la metà degli italiani (59%) le modalità di acquisto rimarranno invariate rispetto al presente, mentre per circa un terzo (32%) aumenteranno gli acquisti online.