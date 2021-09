Il volo del futuro sempre più «verde»

4' di lettura

Si chiama Green Airlines è la nuova compagnia aerea di jet privati che inizierà ad operare da ottobre in Germania. Promette di essere meno inquinante e di riciclare tutto il materiale accumulato a bordo del velivolo. Nonostante le buone intenzioni, Green Airlines continua ad alimentare il suo ATR-72 con il carburante tradizionale fossile.

Con la pandemia crollo delle emissioni di CO2

Non è facile per il settore dell’aviazione civile liberarsi dalle emissioni nocive prodotte in volo dagli aerei. Prima della pandemia il settore del trasporto aereo contava per il 2,4% del totale di CO2, un valore che durante la pandemia si è notevolmente ridotto non essendoci stati aerei in volo per molti mesi: secondo i calcoli di Eurocontrol, tra aprile e luglio del 2020 il traffico aereo è diminuito del 77,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 a seguito dellerestrizioni al traffico aereo in risposta alla pandemia di COVID-19, nello stesso periodo le emissioni di CO2 sono calate del 77,7 per cento.

Il Green Deal definito dalla Commissione europea, fissa una road map molto stringente con l’obiettivo di raggiungere Emissioni Zero entro il 2050, un target raddoppiato dal precedente che era al 50 per cento. Il settore non ha molto tempo a disposizione se vuole rendere i suoi aerei meno inquinanti. Ma la conversione costerà miliardi di dollari per un settore che sta uscendo lentamente dalla crisi Covid, la peggiore della sua storia. In alcuni paesi europei hanno proposto una tassa a carico dei vettori sull’inquinamento da gas serra e in Francia si vogliono vietare i voli per destinazioni che in tre ore possono essere raggiunte con il treno.

CRESCITA DI EMISSIONI DI CO2 TRA GENNAIO E GIUGNO 2019

Aerei elettrici, carburante sintetico e biofuel per il volo green

Aerei elettrici, ibridi, motori ad idrogeno, carburante a basse emissioni sono soltanto alcune delle soluzioni che si stanno valutando, ma finora il giusto mix tra efficienza energetica e costi contenuti non è stato trovato. E’ il caso degli aerei elettrici: totalmente privi di emissioni nocive, questa soluzione presenta il problema dello stoccaggio delle batterie ancora troppo pesanti per essere trasportate a bordo dei velivoli e i prototipi attualmente in circolazione al massimo possono trasportare 4-5 passeggeri.

Una soluzione alternativa al carburante fossile per i voli di medio e lungo raggio al momento non esiste. Si stanno facendo simulazioni con il biocombustibile prodotto da estratti vegetali, scarti domestici, olii esausti, canna da zucchero, ma oltre a sottrarre terreni alla coltivazione di prodotti alimentari, non è chiaro quale sia il risparmio nell’utilizzo del biofuel. Il costo quasi doppio rispetto al carburante fossile è una delle barriere alla sua introduzione in un settore ancora in piena crisi.