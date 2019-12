Il volto femminile del Surrealismo

Chi colleziona queste artiste?

Al momento vendo soprattutto a musei. Conoscevo Leonora Carrington molto bene e sento l'obbligo morale di condividere il suo lavoro con il pubblico. Al momento sto lavorando per vendere un'opera della Carrington; ho venduto alcuni suoi pezzi al MoMA di New York e al SFMOMA di San Francisco, che verranno installati nei prossimi due mesi per mostrarli al pubblico. Lo stesso vale anche per le altre artiste. Per esempio, sono in contatto ora con un importante museo per l'acquisizione di uno dei dipinti più significativi di Dorothea Tanning che ho in galleria. Alcune opere preferisco venderle solo a musei, ma lavoro anche con molti collezionisti privati un po' ovunque, in Europa, negli Stati Uniti, in Messico. In Sud America è presente una grande collezione. Alcuni posseggono delle bellissime e sofisticate collezioni, ma non hanno mai avuto opere di queste artiste surrealiste. Un'altra collezionista del Texas possiede solo opere di artiste donne. Alcuni collezionisti con cui lavoro hanno collezioni solo femminili, hanno opere di Louise Bourgeois, Yayoi Kusama e Julie Mehretu. Collezionano quindi più arte contemporanea, ma poi passano al moderno perché capiscono che una collezione non è completa senza artiste surrealiste. Si sono accorti che nella loro collezione mancano alcune delle artiste più importanti del XX secolo. Anche i musei cominciano a interessarsi, possiedono grandi collezioni ma tutte al maschile e sono fortemente criticati per questo. Quindi ora i musei cominciano a integrare le loro collezioni con più artiste o anche con più artisti di colore. È il trend del momento, ora tutto ruota attorno all'identità. Conosco anche alcuni collezionisti che hanno incentrato la loro collezione sul contemporaneo, ma ora l'arte contemporanea sta diventando veramente costosa, forse troppo. Ad un prezzo molto più contenuto puoi acquistare un'opera di Dorothea Tanning o Remedios Varo, donne che hanno un posto molto importante nella storia dell'arte.



Durante la nostra ricerca abbiamo notato che queste donne sono spesso indicate come “mogli, amanti o muse di artisti”. Dorothea Tanning è definita dalla stampa “la moglie di Max Ernst”. Le artiste erano poco considerate nel panorama artistico dell'epoca?

Io conoscevo Dorothea molto bene. Era ancora viva quando ho iniziato a lavorare con le sue opere. Una volta mi scrisse una lettera dicendo che non voleva in nessun modo essere esposta in mostre collettive insieme ad altre artiste e che non potevo riferirmi a lei come “artista donna”. Nella mia galleria mi riferisco a lei semplicemente come “artista”. Per me sono artiste che non hanno ricevuto il giusto riconoscimento, magari per il loro genere, ma che non amano essere categorizzate in questo senso. Dorothea non voleva nemmeno definirsi “surrealista” perché il gruppo del Surrealismo non l'aveva accettata in quanto donna. Leonora e Remedios avevano la loro personale visione del Surrealismo, ne sono state sicuramente influenzate, ma avevano le loro personali poetiche.



Che tipo di opere preferiscono i collezionisti?

Principalmente i dipinti. Per quanto riguarda Dorothea Tanning, le sue “Soft Sculpture” sono tutte esposte nei musei. Di Leonora Carrington amano molto i suoi disegni: sono davvero incredibili, sono molto ricercati. I collezionisti ne sono alla costante ricerca.



Qual è il price range di queste artiste?

Per i disegni di Dorothea Tanning si va dai 20-30.000 dollari, per un buon dipinto da 2 a 3 milioni di dollari. Anche per Leonora Carringon si possono trovare grandi disegni per 20.000 dollari e i suoi dipinti arrivano fino a 3,5 milioni. Per la Varo, i disegni si aggirano intorno ai 100.000 dollari, mentre i suoi oli possono arrivare anche a 7 milioni. Le opere di queste artiste si vendono molto più in trattativa privata che in asta, infatti questi prezzi sono più alti rispetto a quelli delle aste. La maggior parte delle volte il venditore viene in galleria, prima di rivolgersi alle case d'asta. Leonora ha realizzato tra 1.500 e 2.000 opere, non si sa con precisione, naturalmente la maggiore richiesta non si traduce nel fatto che siano tutte grandi opere. Tra le artiste surrealiste la Varo è la più forte, ma il suo mercato è molto simile a quello di Frida Khalo. Remedios ha realizzato solo 350 opere e una sua opera di grande valore artistico si presenta in galleria una volta all'anno e può raggiungere il valore di diversi milioni di dollari.



Collaborate con altre gallerie?

Molte gallerie e molti musei stanno realizzando mostre collettive di artisti surrealisti e spesso si rivolgono a me per opere di Tanning, Varo e Carrington. In questi casi cerco di prestare opere che possiedo in galleria o fornire informazioni necessarie su dive sono. Sono l'unica galleria che ha fatto mostre individuali su Carrington e Varo, ma in un certo senso do il mio sostegno ai colleghi come a Alison Jacques Gallery. Quando ha venduto l'opera di Dorothea al Museo Reina Sofía di Madrid ero molto contenta per lei. Non definiamo prezzi insieme, ma semplicemente ci supportiamo a vicenda.



Perché un collezionista dovrebbe investire in un'opera di queste artiste?

Non mi piace parlare di arte come investimento. Per rispondere alla domanda: perché investire? Perché ti sei innamorato dell'opera, credi nel lavoro dell'artista. Per me è semplice: compri ciò che ami, nella misura in cui te lo puoi permettere. Io sono stata fortunata: ho comprato opere di Tanning, Carrington e Varo 18 anni fa e inizialmente non riuscivo a rivenderle, ora non riesco a tenerle perché tutti le vogliono. Ho comprato con il cuore quello che amavo e si è rivelato un ottimo investimento. Ma non le ho comprate con questo fine, all'epoca nessuno prestava attenzione ai loro lavori e, invece, è stata un'occasione per promuovere la loro arte.