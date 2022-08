Il “voto con i piedi” e la competizione istituzionale

A volte queste decisioni sono obbligate, altre volte, invece, si tratta di scelte meditate e libere. Preferisco una società più inclusiva, rispettosa dei bambini, dell'ambiente, dove vita e lavoro possano conciliarsi in maniera più armonica e allora traferisco la mia residenza, mi muovo, voto, appunto, “con i piedi”.



A qualcosa del genere devono aver pensato Özgür Gürerk, Bernd Irlenbuschand e Bettina Rockenbach, economisti dell'Università di Colonia, quando hanno deciso di progettare un esperimento per valutare comparativamente diverse modalità di produzione dei beni pubblici. Abbiamo visto nelle settimane scorse come il processo di produzione volontaria di un bene pubblico, simulato in laboratorio attraverso il cosiddetto public good game, rappresenti una metodologia ideale per studiare la propensione alla cooperazione all'interno di gruppi umani. Abbiamo anche visto in che modo il public good game sia stato utilizzato per individuare quei fattori che facilitano e ostacolano il raggiungimento di esiti cooperativi socialmente ottimali: il ruolo della leadership, della legittimazione sociale, delle diverse dimensioni della personalità, dell'orizzonte temporale, dei premi e delle punizioni simbolici o monetari, tra gli altri.

La punizione altruistica

Uno dei risultati più robusti emersi da questi studi ha a che fare con la grande efficacia dei sistemi sanzionatori decentralizzati nel favorire la cooperazione. Se un free rider, un opportunista che cerca di sfruttare i vantaggi dei beni pubblici prodotti da altri senza voler fare la sua parte, può essere individuato e sanzionato dai suoi pari, dagli altri membri del gruppo, benché tali punizioni siano costose e non convenienti per i singoli, non di meno vengono attuate e concorrono a far aumentare il livello di cooperazione nel gruppo. La “punizione altruistica”, così si chiama, si rivela estremamente efficacie nel trasformare i free riders in cooperatori.

Questo meccanismo decentralizzato ha il vantaggio di non aver bisogno di una infrastruttura sociale dedicata al monitoraggio e al sanzionamento dei singoli. Una struttura che produrrebbe costi e inefficienze. In questo caso, infatti, sono i singoli a monitorare e a sanzionare i loro pari, in maniera spontanea e immediata.

Un’opportunità costosa



L'opportunità di punire i pari, però, non è esente da criticità. Innanzitutto, è costosa sia per chi punisce che per chi viene punito. Questo fatto introduce un costo sociale che riduce, almeno inizialmente, il benessere complessivo del gruppo. Essere puniti, poi, non piace a nessuno e una punizione ritenuta illegittima o eccessivamente severa può scatenare effetti controproducenti e scoraggiare la cooperazione invece di favorirla. Esistono, dunque, buone ragioni sia per perorare la causa delle sanzioni decentralizzate che per considerarle con circospezione.