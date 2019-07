Il voto non è prova di concerto

Carmine Di Noia, commissario Consob

A me non piace la parola attivista, mi piace la parola attivo. In Italia per esempio la partecipazione alle assemblee delle società quotate è facile come da nessun'altra parte. Non vorrei però che stessimo parlando del nulla, perché - come dice Penati - le Borse in Europa e negli Usa sono in fase recessiva.



Negli ultimi anni si è ridotto drasticamente, sia in Europa che negli Stati Uniti, il ruolo della Borsa come strumento di accesso al mercato dei capitali per soddisfare il fabbisogno di risorse finanziarie da parte delle imprese. Le società che vogliono raccogliere denaro fresco non vanno più sul mercato in Borsa, ma trovano altri canali di approvigionamento, come per esempio il private equity. Diverso il caso dell'Asia, dove la Borsa mantiene la propria funzione tradizionale come luogo di incontro tra domanda e offerta di capitali.

In aggiunta, non siamo nel mondo degli assetti proprietari che avevamo trenta o vent'anni fa quando sono state pensate le regole principali, per esempio in materia di trasparenza.



Le stesse Opa sono in progressiva diminuzione. Una grossa responsabilità ce l'ha la normativa europea. A mio giudizio la disciplina italiana era inizialmente equilibrata. Il prezzo d'Opa era calcolato in base alla media fra due valori: da una parte la media del prezzo negli ultimi dodici mesi prima dell'annuncio d'Opa; dall'altra il prezzo più alto pagato per acquisire la partecipazione di controllo. L'Europa ha introdotto come unico criterio quello del prezzo più alto pagato. Risultato: avendo disincentivato il ricorso a questo strumento, visto il costo più elevato che l'offerente deve sostenere per realizzare l'offerta, abbiamo impoverito il mercato del controllo societario. Si sta discutendo se abbassare la soglia dell'Opa, ma non è quello il punto.