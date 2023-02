Il voto in sette pillole

Ascolta la versione audio dell'articolo

1 - L'astensionismo è il primo partito, anche in Italia ormai conta la democrazia di minoranza: il non voto ha colpito di più il Pd, impegnato in un lungo percorso congressuale di resurrezione che lo ha reso acefalo per molto tempo e poco percepibile all'elettorato vasto. Sarà interessante approfondire il peso dell'astensione per fasce d'età e fasce di reddito.

2 - Se doveva essere un test sul Governo, la premier può dormire sonni tranquilli; il centro destra è trainato dall'effetto Meloni che soprattutto nel Lazio premia il partito del premier e sposta i consensi a destra e in Lombardia consente ai partiti della coalizione di migliorare le posizioni delle politiche mantenendo l'equilibrio interno (molto importante per la Lega che, alla vigilia, temeva di essere spazzata via dallo tsunami di Fratelli d'Italia).

3 - Se doveva essere un test per l'opposizione è confermata la banale considerazione che “divisi si perde”.

4 - Non c'è stato il sorpasso dei 5 Stelle sul Pd che pure era stato accreditato come plausibile, addirittura da qualche sondaggio: il Pd resta comunque con una consistenza più che doppia rispetto al gruppo di Giuseppe Conte che, in questo voto, non ha sfondato come Mélenchon italiano. Anzi, contrariamente alle attese il Pd ha tenuto rispetto al suo elettorato.

5 - Il Centrodestra mantiene la Lombardia e il Centrosinistra perde una “sua” regione storica dove l'astensionismo ha raggiunto il record. In Lombardia il voto è stato soprattutto sui personaggi; nel Lazio più sui partiti.

6 - Il terzo polo non ha fatto la differenza, né da solo, né in coalizione.

7 - Il racconto elettorale delle regionali è quello di una Italia tendenzialmente bipolare dove diventa importante capire come recuperare gli indifferenti e gli sfiduciati. È il voto fragile quello che conterà per il futuro.