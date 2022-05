Il week-end del contemporaneo nelle Gallerie d’arte di Parigi

Ci sono le piccole gallerie militanti come 22,48m2 (nome amen) di Belleville dedicata agli artisti emergenti e i colossi globali come David Zwirner (Don't Cross the Bridge Before You Get to the River del Visual-artist belga-messicano Francis Alÿs). In tutto, saranno gratuitamente visibili (e acquistabili, nel caso) opere di 302 artisti di 36 diverse nazionalità. 95 solo-show e 43 esposizioni collettive renderanno Parigi la Capitale mondiale del mercato dell'arte contemporanea.