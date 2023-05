Il week end si sale a Grouse Mountain o a Whistler

Quando arriva la giornata del sabato, si sale in gondola - così è chiamata la funivia - a Grouse Mountain per fare hiking in quota e salutare gli amati grizzly nel loro recinto, le mascotte di Vancouver. Appena scesi, ci si inoltra nella foresta urbana di Capilano, dove si deve attraversare un vertiginoso ponte sospeso per passare sopra il fiume. Anche una gita a Whistler è elettrizzante perché sono innumerevoli i sentieri naturalistici che si possono seguire in questa località montana piena di cottage in legno, laghetti e chalet in cui concedersi una spa guardando le montagne fiorite. L’importante è stare fuori, all’aria aperta, tra gli alberi.

