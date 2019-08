Il welfare (e le pensioni) sono la frontiera dei consulenti del lavoro di Francesco Nariello

I cambiamenti nell’organizzazione aziendale e la progressiva ritirata dello stato sociale sono fattori che spingono la richiesta - da parte di imprese strutturate ma anche, progressivamente, di media dimensione - di figure in grado di offrire consulenza e assistenza per la costruzione di programmi welfare, pianificazione previdenziale, politiche attive del lavoro. Si tratta di specializzazioni emergenti tra le più interessanti, in questo momento, per neolaureati e giovani professionisti (lo sbocco è interessante, in particolare, sia per i consulenti del lavoro che per gli avvocati specializzati) in cerca di opportunità di carriera.

Dalle selezioni per entrare nei grandi studi legali, con dipartimenti dedicati ai servizi welfare, alle boutique specializzate in diritto del lavoro, fino al reclutamento da parte dei big della consulenza aziendale. Le opzioni per farsi strada nel settore sono molteplici, ma l’elemento distintivo per essere un profilo apprezzato sul mercato è uno: il possesso di competenze trasversali.

I profili richiesti

Il presupposto è un solido bagaglio di conoscenze in ambito giuslavoristico, fiscale, previdenziale e sul fronte delle relazioni industriali - acquisito con gli studi universitari ma anche attraverso percorsi successivi alla laurea ed esperienze sul campo - al quale, però, diviene sempre più importante affiancare capacità relazionali, nozioni di comunicazione e motivazionali riconducibili a un quadro più ampio di soft skills.

Non è facile trovare profili che racchiudano tutte le competenze richieste, «per questo le figure specializzate sono particolarmente ambite», afferma Donatella Cungi, partner dello studio specializzato nelle tematiche del lavoro Toffoletto De Luca Tamajo, alla guida del team dedicato al welfare aziendale: una decina di persone, di cui quattro professionisti interni e il resto consulenti esterni.

A interessare sono profili in grado «non solo di “leggere” i numeri di un’azienda, ma anche di sapere come finanziare un piano welfare, trattare questioni relative alle risorse umane, sedersi a un tavolo di contrattazione di secondo livello ed entrare in sintonia con l’ambiente aziendale». L’attività da svolgere è un lavoro «su misura», di tipo sartoriale.