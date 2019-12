Censis: il welfare non regge alle dinamiche demografiche Con l’allungamento dell’aspettativa di vita cresce il numero di anziani non autosufficienti. Devono farsene carico i familiari, che spesso sono single e non riescono a provvedere alla loro assistenza. Ciò alimenta lo stato d’incertezza che riguarda il 69% degli italiani. di Giorgio Pogliotti

Censis, lo tsunami demografico e il grande esodo dal Sud

3' di lettura

Con l’aspettativa di vita che continua ad allungarsi, aumenta anche il numero di anziani non autosufficienti, o affetti da malattie croniche. Ma solo una minima parte può contare sull’assistenza del welfare pubblico. La gran parte del supporto ricade sulle famiglie, la cui composizione però è in via di trasformazione, con sempre più single o famiglie monogenitoriali, non in grado di farsi carico dei parenti anziani. E tutto ciò contribuisce ad aumentare lo stato di incertezza che riguarda il 69% degli italiani.

È questo lo scenario tratteggiato dal rapporto del Censis che affronta il tema dell’enorme peso della ricomposizione sociale che grava sul sistema di welfare. Ma vediamo i numeri del fenomeno in atto.

L’80% degli over 64 è affetto da almeno una malattia cronica

Vediamo come le dinamiche demografiche incidono pesantemente sugli equilibri del sistema di welfare. L'aspettativa di vita alla nascita, nel 2018 è di 85,2 anni per le donne e 80,8 per gli uomini. Le previsioni al 2041 salgono rispettivamente a 88,1 e 83,9 anni. Oggi gli over 80 rappresentano già il 27,7% del totale degli over 64 e saranno il 32,4% nel 2041. Nonostante i miglioramenti complessivi dei livelli di salute della popolazione, l'80,1% degli over 64 è affetto da almeno una malattia cronica, il 56,9% da almeno due. Si prevede che aumenteranno di 2,5 milioni entro il 2041.

Un altro dato da non trascurare: la quota di non autosufficienti è pari al 20,8% tra gli over 64, a fronte del 6,1% riferito alla popolazione complessiva e supera il 40% tra gli ultraottantenni.

PIÙ ANZIANI TRA LA POPOLAZIONE Andamento dell’indice di dipendenza degli anziani, periodo 2008-2041*. Valori percentuali. Note: (*) Popolazione con 65 anni e oltre sulla popolazione di 15-64 anni. Dati al 1° gennaio di ciascun anno; <br/>(**) previsione della popolazione Istat, scenario mediano (Fonte: elaborazione Censis su dati Istat)

C’è un altro fattore da considerare, che ha un impatto sulla capacità di intervento del welfare. L’indice di dipendenza relativo agli anziani , che misura la popolazione con 65 anni e oltre sulla popolazione d’età compresa tra 15 e 64 anni. Ebbene secondo il Censis ci sono 35,7 over 64 anni a fronte di 100 persone in età attiva. Ma c’è anche l'indice di dipendenza totale, che segnala la presenza di 56,3 giovani e anziani non attivi su 100 attivi.