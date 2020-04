Il whistleblowing negli studi legali: così si protegge la “soffiata” Crescono gli studi legali che si dotano di piattaforme e di percorsi protetti per proteggere e garantire l’anonimato a chi segnala illeciti di Francesco Nariello

(AdobeStock)

4' di lettura

Il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti all’interno della Pa o delle aziende da parte degli stessi dipendenti, entra negli studi professionali. A fare da battistrada alcune tra le grandi firm legali e tributarie attive in Italia, ma il tema ha cominciato a fare breccia anche in studi di media dimensione. Dalle frodi fiscali a quelle che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, dalle violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro ai reati ambientali, fino agli illeciti in ambito finanziario. Sono alcune delle segnalazioni che possono essere rilevate da chi opera in una realtà professionale in ambito tax & legal.

Il modello

L’attivazione di soluzioni e piattaforme ad hoc per il whistleblowing negli studi si lega - generalmente - all’adozione di un modello di organizzazione e gestione in linea con la normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese, il Dlgs 231 del 2001.

Uno dei primi «big» italiani in campo legale ad avere aperto al whistleblowing è Chiomenti (343 professionisti, 115 staff), che ha istituito, nel maggio 2019, una specifica procedura utilizzabile da tutti, dipendenti e professionisti. L’obiettivo, spiega Filippo Modulo, managing partner dello studio, «è di garantire il rispetto delle regole organizzative, assicurare trasparenza e liceità dei comportamenti, tutelare il segnalante di eventuali illeciti e, in generale, assicurare un ambiente di lavoro sano». Le segnalazioni possono essere effettuate sia tramite email - a un indirizzo visibile solo al presidente indipendente dell’organismo di vigilanza (composto anche da un socio e dal general counsel dello studio) -, sia su intranet, mediante compilazione di un form che consente l’anonimato del segnalante. La piattaforma è stata integrata, lo scorso ottobre, con un capitolo per i casi di bullismo e molestie sessuali.

Proteggere il segnalante

La segnalazione di condotte illecite da parte di professionisti e collaboratori in Hogan Lovells rientra in una policy avviata da oltre dieci anni nel network globale dello studio. Il modello è aggiornato costantemente (ultima volta a fine gennaio) e prevede che il whistleblowing possa avvenire sia con riporto diretto al responsabile sia in via anonima, online o telefonicamente. Il modello adottato «è facilmente accessibile sul sito intranet», spiega Francesca Rolla, socia responsabile del dipartimento contenzioso e investigation in Italia. In linea con le normative in materia - aggiunge - «prevediamo forme di protezione del segnalante contro eventuali ritorsioni, fornendo al contempo garanzie a chi sia oggetto di segnalazione».

In fase di sperimentazione l’introduzione di una procedura per il whistleblowing nello studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global, con organico di circa 120 persone operanti su più sedi. «Il profilo organizzativo, divenuto ormai complesso - afferma Andrea De Vecchi, Ceo di Andersen Tax & Legal Italia - ha reso inevitabile la previsione dell’adozione di un modello in linea con il Dlgs 231, con l’introduzione di un canale per la segnalazione delle violazioni». In attesa di completare la procedura (si stima entro settembre), si è intanto partiti predisponendo una «cassetta» in area comune in cui dipendenti, collaboratori e soci possono inserire in forma anonima le segnalazioni per il «comitato di gestione».