Il work life balance tra aspettative di stipendio e flessibilità dell’orario

Ma perché il worklife balance è necessario? Lo è per diversi motivi, a cominciare dalla salute (fisica e mentale) del lavoratore. Già nel 2017, uno studio pubblicato sull’European Heart Journal evidenziava come orari di lavoro (troppo) prolungati possano essere associati a un rischio più elevato di fibrillazione atriale, la forma più comune di aritmia cardiaca. Altri studi scientifici hanno confermato in proposito come i sovraccarichi di lavoro siano correlabili a un maggior rischio di incorrere in ictus e, in generale, in problemi cardiocircolatori. A conclusioni molto simili è giunta anche un'altra indagine, più recente, pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology, citando come possibili disturbi la sensazione di forte stress, l’irritabilità e le difficoltà relazionali.

Riuscire a separare tempo libero e orario di lavoro è fondamentale anche su un altro livello, quello organizzativo e di business. Tutto nasce, secondo gli esperti, dalla sopraggiunta consapevolezza – da parte di molti manager – che è possibile lavorare bene anche da remoto. Lo smart working, in tal senso, ha dato il là a questa trasformazione abbattendo in pochissimo tempo muri che resistevano da anni, sostituendo le classiche riunioni in ufficio con le videochiamate via Zoom, Meet o Teams.

Con la riapertura delle aziende, è presumibile che si consolidi un modello di lavoro misto, parte in presenza e parte a casa. Le aziende dovranno di conseguenza ripensare i propri spazi per renderli più efficienti, e non solo per evitare assembramenti e mantenere le distanze. La vera rivoluzione, probabilmente, sarà dare ai propri dipendenti l’opportunità di lavorare per obiettivi e non secondo un orario fisso prestabilito.

A proposito di aziende, il Randstad Employer Brand 2021 ha confermato come per il 66% dei lavoratori italiani il work life balance sia in assoluto la componente più apprezzata (seguita dall’atmosfera piacevole, dalla competitività di retribuzioni e benefit, dalla sicurezza del posto di lavoro, dalla visibilità del percorso di carriera e dalla solidità finanziaria dell'azienda) eleggendo Ferrari il luogo di lavoro più attrattivo, anche grazie al bilanciamento fra vita professionale e vita privata che la casa di Maranello è in grado di garantire ai suoi dipendenti.