Ilaria Salis, la Farnesina segue il caso dell’anarchica italiana detenuta in Ungheria

L’ambasciata d’Italia a Budapest, in stretto raccordo con la Farnesina, si è attivata per prestare ogni necessaria assistenza a Ilaria Salis, la connazionale detenuta in Ungheria dall’11 febbraio scorso, e ai suoi familiari in Italia. È quanto si apprende da fonti informate, secondo cui i funzionari dell’ambasciata hanno svolto regolari visite consolari con cadenza mensile, l’ultima delle quali il 13 dicembre scorso, in occasione delle quali è stato possibile portare alla connazionale generi di conforto e di prima necessità, e hanno presenziato alle udienze in veste di uditori.

È già prevista la presenza di rappresentanti dell’ambasciata in qualità di osservatori anche alla prossima udienza del 29 gennaio. L’ambasciata a Budapest intrattiene, inoltre, stretti contatti con i genitori della signora Salis, ricevuti da ultimo il 21 novembre scorso, i quali hanno anche confermato di riuscire a avere contatti regolari con la figlia attraverso visite e chiamate Skype.

Le denunce dei genitori

Da quasi un anno l’anarchica milanese Ilaria Salis è rinchiusa nel carcere di massima sicurezza di Budapest, accusata di aver aggredito due neonazisti lo scorso 11 febbraio nella capitale ungherese durante il Giorno dell’onore, manifestazione a cui partecipano i nostalgici di Hitler. «Ci auguriamo che ci sia un’azione da parte del nostro governo e dei nostri canali diplomatici» era stato l’appello all’ANSA del padre, Roberto Salis, che aveva scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni, ai ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio e ai presidenti di Camera e Senato per invocare un intervento dell’esecutivo anche di fronte alle «violazioni di diritti umani» che sta subendo la figlia in carcere dove è detenuta «in condizioni disumane», come da lei stessa denunciato in una lettera inviata ai suoi legali. Inoltre Salis rischia una pena fino 16 anni, ben più pesante rispetto a quanto prevede il codice italiano per lesioni «guarite in 5 e in 8 giorni».