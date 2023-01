Ildegarda, la monaca benedettina cara a papa Benedetto XVI

Gettò i semi delle nuove discipline mediche

Nel Medio Evo Ildegarda indicò la strada per considerare l’uomo nella sua interezza, ossia aprì a una visione dove fisico e psiche sono strettamente intrecciati. Questo assunto ha ispirato le nuove discipline mediche, come per esempio la PNEI (della psiconeuroendocrinoimmunologia e della omeosinergetica), delle quali oggi tanto si parla. La medicina di Ildegarda, in pratica e con il senno di poi, ingloba in sè le principali discipline mediche dall’allopatia, all’omeopatia, fino all’omotossicologia e nello stesso tempo le completa integrandole con una visione analogica, simbolica e non analitica della vita e delle sue manifestazioni.

La badessa Adelheidis disse che non invecchiò mai

Adelheidis, badessa di Gardersheim, disse che Hildegard prestava ogni cura al corpo e così il suo corpo non invecchiò mai. Del resto, come sosteneva, era come «una tunica preziosissima che un giorno avrebbe dovuto rendere, perfetto come le era stato donato, senza tigna e senza sbrechi».Negli ultimi anni si è risvegliato un progressivo interesse per la mistica tedesca. «E’ solo la moda che riflette il ritorno alla natura? Forse, almeno in parte, ma resta pur vero il fatto che, per un disegno provvidenziale del Creatore, i Santi appaiono nelle epoche della storia, come le costellazioni nel cielo astronomico. E’ allora che si è in grado di riconoscere il loro valore e l’incidenza del loro passaggio nell’ambito della Chiesa e del mondo intero», ha commentato madre Anna Maria Canopi, badessa del convento Mater Ecclesiae, Isola di San Giulio, Orta San Giulio.