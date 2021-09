Iliad acquisisce operatore polacco Upc per 1,53 miliardi di euro

1' di lettura

La società francese di telecomunicazioni Iliad ha raggiunto un accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Upc Polonia da Liberty Global per un valore aziendale di 7 miliardi di zloty, vale a dire 1,53 miliardi di euro, corrispondente a un multiplo dell’Ebitda 2020 di 9,3x prima delle sinergie e di 7x dopo sinergie di ricavi e costi. L’acquisizione di Upc Poland rappresenta un nuovo passo di Iliad nel mercato delle telecomunicazioni polacco dopo l’acquisizione di Play lo scorso anno, si legge in una nota. Insieme, gli operatori diventeranno il secondo più grande operatore di telecomunicazioni nel mercato polacco con ricavi combinati nel 2020 di 1,96 miliardi di euro e un ebitda nel 2020 di

697 milioni di euro.

Upc Poland è uno dei maggiori fornitori di servizi Internet in Polonia con 3,7 milioni di case con Fttx e 1,5 milioni di abbonati. L’operazione sarà finanziata dalla liquidità disponibile e dall’emissione di debito, il consiglio di amministrazione di Iliad ha approvato all’unanimità l’acquisizione. La transazione annunciata dovrebbe concludersi nel primo semestre 2022 dopo l’autorizzazione delle autorità competenti.

