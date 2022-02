Iliad accelera in Italia: offerta per il 100% di Vodafone

I punti chiave Il ritorno di fiamma

Il valore dell’operazione

Italia e Spagna sotto pressione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

0

Sul tavolo ora ci sarebbe una proposta. Con l’idea della Iliad guidata da Xavier Niel di far sue le attività del gruppo Vodafone in Italia. Secondo l’agenzia Bloomberg – che spiega di aver ricevuto una conferma in questo senso dall’amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud – l’offerta riguarderebbe il 100% di Vodafone Italia.

A rilanciare l’indiscrezione ieri è stata l’agenzia Bloomberg, dando l’idea di un’accelerazione in una partita al centro della scena dal mese scorso, con i primi rumors...