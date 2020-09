Iliad fa shopping in Polonia, Opa su Play per 3,5 miliardi L’operatore diventerà il sesto gruppo europeo delle telecomunicazioni

Iliad fa shopping in Polonia. Il gruppo intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto su Play, un operatore di telefonia mobile polacco con 15 milioni di abbonati, del valore di 3,5 miliardi. «Grazie a questa operazione- spiega il Ceo Thomas Reynaud - Iliad diventerà il sesto gruppo europeo di telecomunicazioni», con l’accesso «a uno dei mercati delle telecomunicazioni ad alto potenziale in Europa».

L’Opa, approvata dai consigli di amministrazione delle due realtà, riguarderà tutte le azioni dell’operatore polacco, «per un importo in contanti di 39 zloty per azione - circa 2,2 miliardi di euro - per il 100% del capitale e 3,5 miliardi di enterprise value».

Con questa acquisizione arrivano a 41 milioni gli abbonati totali del Gruppo Iliad (dati dalla somma degli utenti di Free in Francia, iliad in Italia e Play in Polonia).

Iliad in Italia

Iliad è il quarto operatore italiano di telefonia mobile. È presente sul mercato dal 2018 e a due anni dal debutto nel nostro Paese ha raggiunto 6 milioni di utenti con una quota di mercato dell’8 per cento. Nel primo semestre 2020 Iliad ha realizzato un fatturato di 312 milioni di euro, con una crescita del 76% rispetto allo stesso periodo.