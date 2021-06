Iliad, per lo sbarco nel fisso allo studio l’opzione Fibercop

3' di lettura

Iliad potrebbe essere il prossimo big delle tlc in Italia a stringere un’intesa con Fibercop e servirsi così della rete che è in via di realizzazione da parte della società partecipata da Tim (58%), Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%).

A quanto risulta al Sole 24 Ore sono in corso discussioni. Non c’è ancora un accordo ma fra Iliad e la nuova società, guidata da Carlo...