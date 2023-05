Iliad, rete e telefonate in down in tutta Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Disservizi soprattutto al centro e al Nord. Ma in tutta Italia sostanzialmente situazione critica per gli utenti Iliad, andata in down più o meno dalle 14 in poi, stando ai dati del sito downdetector.it,, la piattaforma online di Ookla che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi e che, sul tema, è uno dei servizi più consultati.

Problemi, quelli dei down sulla rete, che accadono ciclicamente alle varie telco, va detto. Insomma è un momento che inevitabilmente prima o poi arriva per tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile. Al momento per Iliad il problema più impattante è sul traffico voce, mentre per i dati sembra che la problematica stia man mano rientrando. «Siamo consapevoli del disagio e stiamo lavorando per risolverlo quanto prima», commenta l’azienda.

Loading...

Pomeriggio di passione dunque per una Iliad che, a metà marzo in occasione della diffusione dei dati del 2022, ha comunicato in Italia di aver avuto «un milione di utenze mobili nette attivate solo nel 2022, raggiungendo così i 9,5 milioni. Sul fisso, l'offerta in fibra ottica 100% FTTH ha dimostrato un grande successo con 109 mila attivazioni in soli 11 mesi, rappresentando ad oggi circa il 3,4% del segmento FTTH».

Il Gruppo Iliad, il sesto più grande operatore di telefonia mobile in Europa, viene da un 2022 caratterizzato da segni più. Per trovare quelli di tenore opposto occorre andare all'ultima riga del business in Italia. Dove la telco guidata dall'amministratore delegato Benedetto Levi ha riportato numeri in crescita per ricavi (927 milioni di euro, in miglioramento del 15,5%) ed EbitdaaL (211 milioni rispetto agli 80 milioni di euro registrati al 2021). Il rosso finale si è però attestato sui 169 milioni (comunque molto meglio dei -248 milioni del 2021) con flussi di casa negativi per 170 milioni di euro, ma anche in questo caso ben meglio dei -333 milioni dell'anno prima.

C'è ancora da digerire evidentemente la fase di start up per l'operatore arrivato in Italia nel 2018 e che lo scorso anno, a febbraio, ha tentato invano il colpo grosso puntando 11,2 miliardi su una possibile acquisizione di Vodafone Italia. Una profferta respinta sul nascere dalla multinazionale delle Tlc. Anche se proprio ultimamente hanno ripreso quota le indiscrezioni su dialoghi in corso fra Vodafone Group e Xavier Niel che della compagnia guidata dalla ceo Margherita Della Valle – appena nominata in via definitiva dopo un interim partito a dicembre in sostituzione dell’ex ceo Nick Read è azionista al 2,5 per cento.