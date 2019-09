Iliad sopra i 4 milioni di clienti in Italia, ma l'utile cala del 60% La società fondata da Xavier Niel è stata lanciata in Italia 14 mesi fa. Il fatturato consolidato del gruppo è migliorato dell'8,4% a 2,6 miliardi di euro, grazie al ritorno alla crescita dei ricavi da servizi in Francia nonostante la fine delle offerte molto promozionali di Eleonora Micheli

Iliad ha superato la soglia dei 4 milioni di abbonati in Italia, un bel traguardo considerando che i servizi dell’operatore telefonico sono stati lanciati solamente 14 mesi fa. La soglia è stata superata questa estate. Il gruppo fondato da Xavier Niel, che in Francia controlla l'operatore telefonico Free, oggi ha diffuso i conti del primo semestre 2019, archiviati con un rialzo dei ricavi superiore all'8%, 2,6 miliardi, ma margini in calo e un utile in picchiata del 60%, a 91 milioni (il titolo ha reagito con un forte calo in Borsa a Parigi). La società, ad ogni modo, ha sottolineato il buon andamento della base clienti non solo in Italia, ma anche in Francia dove i ricavi da servizi sono tornati a crescere,a dispetto della fine di offerte «molto promozionali».

In Italia continua la campagna di reclutamento di abbonati

In Italia Iliad nei primi sei mesi del 2019 è riuscita a conquistare oltre un milione di nuovi clienti. «In un contesto concorrenziale - ha sottolineato la nota della società - Iliad Italia ha accelerato il ritmo di reclutamento, vantando oltre 500 mila nuovi clienti e riuscendo a vantare i risultati migliori in Europa per una società 'new entry', dopo i numeri che aveva vantato Free nel 2012 in Francia». Per altro, ha evidenziato sempre il comunicato della società, «Iliad rimane fedele alla promessa fatta al momento del suo lancio sul mercato, ovvero tariffe senza costi nascosti e garantite per sempre in un momento in cui invece gli operatori storici effettuano rimodulazioni con aumenti di prezzo per i loro clienti».



Il giro d'affari italiano si è attestato a 177 milioni di euro, mentre l'ebitda è stato negativo per 108 milioni. In Italia la società ha investito 161 milioni di euro, al netto delle frequenze, per le quali nel primo semestre ha speso 61 milioni di euro. Intanto Iliad continua a portare avanti lo sviluppo della sua rete mobile, confermando il suo obiettivo di 3.500 siti installati entro fine anno per offrire un servizio di sempre migliore qualità ai suoi utenti. A fine giugno contava già 2.400 siti.

Ricavi di gruppo in crescita, ma margini in calo

A livello di gruppo, Iliad ha chiuso il primo semestre con un giro d’affari consolidato di 2,6 miliardi, in progresso dell’8,4% sullo stesso periodo del 2018. Il giro d’affari da servizi è stato di 2,49 miliardi, in rialzo del 7,9%. Iliad è tornata a crescere in Francia, registrando un fatturato 2,3 miliardi, in miglioramento dello 0,7%. L’ebitda consolidato è stato di 802 milioni, in calo del 7,4%. L’utile netto, però, ha accusato un calo del 60% attestandosi a 91 milioni. La società ha sottolineato di avere innalzato il livello di clienti nonostante la fine di offerte molto promozionali. In Francia, inoltre, Iliad ha raggiunto oltre 320mila abbonati alla fibra e ha confermato l’obiettivo di un target di clienti in fibra superiore a 500 mila persone entro fine anno.

