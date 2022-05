Illimity, l’utile sale e acquisita Aurora Recovery. Corrono i ricavi di Sol

Ascolta la versione audio dell'articolo

Illimity ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in rialzo del 25% anno su anno a 15,7 milioni di euro, in linea con la traiettoria di crescita delineata nel piano strategico. Il gruppo fondato da Corrado Passera, parallelamente ai conti, ha anche annunciato di avere raggiunto un accordo per acquisire Aurora Recovery Capital (Arec), società specializzata nella gestione di crediti Unlikely to Pay (Utp) con focus sul segmento corporate real estate. La realtà che deriverà dall'integrazione potrà contare su oltre 9 miliardi di euro di crediti in gestione, di cui oltre 3 miliardi relativi a crediti Utp Corporate. illimity acquisirà il 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione (NewCo) nella quale sarà stato preventivamente conferito l'intero perimetro di business di Arec, valutato 40 milioni di euro come enterprise value. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso entro il 2022.

Per quanto riguarda i conti del primo trimestre di illimity, i ricavi si sono attestati a 78,5 milioni (+41% anno su anno, +1% rispetto ai tre mesi precedenti). In particolare, la divisione Distressed Credit si conferma il principale contributore, generando il 69% del totale ricavi realizzati nel trimestre, mentre la divisione Growth Credit registra una crescita dei ricavi di oltre il 50%, portando il proprio contributo ai ricavi consolidati a circa il 19%. Inoltre, è stato il migliore primo trimestre di sempre in termini di nuovi volumi di business, con oltre 330 milioni di euro di crediti e investimenti originati nel primo trimestre.

Corrono i ricavi di Sol

Anche il cda di Sol, gruppo attivo nei settori dei gas tecnici e medicinali e nell'assistenza medicale a domicilio, ha approvato i conti del primo trimestre, che vedono ricavi a 322,3 milioni di euro, in progresso del 21,1% rispetto al primo trimestre 2021 (+18,9% a pari perimetro). Il risultato positivo è da ascriversi sia all'andamento delle vendite all'estero, pari a 184,7 milioni di euro (+21,3%), che a quelle realizzate in Italia, pari a 137,6 milioni di euro (+20,9%). «Compatibilmente con l'evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina, con l'andamento dei costi energetici e dell'inflazione – sottolinea il presidente, Aldo Fumagalli Romario – iI Gruppo Sol continuerà, anche nel corso del 2022, a perseguire l'obbiettivo del costante sviluppo attraverso gli investimenti produttivi e distributivi, a considerare eventuali opportunità di acquisizioni e a sviluppare costantemente progetti innovativi e di diversificazione, con l'obiettivo di realizzare comunque una crescita delle vendite e di mantenere la redditività sui livelli storici del Gruppo».