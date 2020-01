Illimity, partnership con Aon e Helvetia nel mercato assicurativo L’obiettivo è ampliare l’offerta della banca digitale diretta, illimitybank.com

Illimity annuncia partnership con due operatori del mercato assicurativo: il gruppo Aon (primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa) e il Gruppo Helvetia (primaria compagnia assicurativa svizzera presente in Italia da oltre 70 anni). L’obiettivo è ampliare l’offerta della banca digitale diretta, illimitybank.com, con servizi a valore aggiunto per i propri clienti e prodotti assicurativi del ramo danni.



In particolare è stata integrata in illimitybank.com la piattaforma digitale di Aon, Tsunami, attraverso la quale vengono messe a disposizione dei clienti della banca offerte di convenzionamento e assicurative in funzione delle loro necessità. Inoltre sono ora disponibili sulla piattaforma Tsunami anche i primi prodotti del Gruppo Helvetia, che illimity ha scelto come partner prioritario per la distribuzione digitale ai propri clienti di prodotti assicurativi nel ramo danni.