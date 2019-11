Illimity perde 6,8 milioni nel trimestre, ricavi e masse in forte crescita Per gli analisti il rosso è superiore alle attese ma solo per motivi fiscali. Risultati operativi migliori del previsto. La nuova banca diretta digitale ha raccolto 300 milioni in due mesi e 14mila clienti di Paolo Paronetto

Illimity Bank, la nuova banca guidata dall'a.d. Corrado Passera, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con una perdita netta di 6,8 milioni, che porta il rosso dei nove mesi a 18,2 milioni. Numeri, sottolinea una nota, «in linea con quanto previsto dal piano industriale». Il margine di intermediazione è aumentato del 45% rispetto al trimestre precedente (essendo Illimity nata nel settembre 2018, è impossibile il confronto su base annua) a 16,4 milioni (36,7 milioni nei nove mesi), con margine di interesse a 13,8 milioni (+54%, 29,9 milioni nei nove mesi) e commissioni nette a 2,6 milioni (+33%, 5,1 nei nove mesi). Salgono del 4% a 21,7 milioni i costi operativi (59,3 nei nove mesi). Quanto agli aggregati patrimoniali, il totale attivo sfiora i 2 miliardi (1,96), +56% da giugno, trainato dal +60% degli impieghi a clientela, pari a 1,3 miliardi.

Per banca diretta 14mila clienti. Equita: risultati operativi oltre le stime

Il valore complessivo degli Npl in portafoglio è pari a 3,2 miliardi, mentre la nuova banca diretta digitale illimitybank.com in due mesi ha raccolto 300 milioni può contare su 14mila clienti. Complessivamente la raccolta diretta da clientela è raddoppiata da giugno a 1,1 miliardi. Sul fronte infine degli aggregati patrimoniali, il coefficiente Cet1 è al 29%. Gli analisti di Equita sottolineato che «a livello operativo i risultati sono migliori del previsto», nonostante una «perdita superiore alle attese, ma soltanto a causa di un minor scudo fiscale». In termini di business, notano gli esperti, i dati sono al di sopra delle previsioni «grazie a minori costi, che scontano tuttavia 3 milioni di one-off legati al lancio della piattaforma retail».

