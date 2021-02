«illimity, in un anno 31 milioni di utili. A maggio il piano con focus sul digitale» Crediti alla clientela in crescita del 35% a 2,2 miliardi, il Roe è al 5,5%. Il ceo Corrado Passera: «Due anni fa la banca non esisteva, oggi siamo un team di 640 persone» di Alessandro Graziani

«In un anno difficile come è stato per tutti il 2020, siamo molto soddisfatti dei risultati reddituali che illimity - nel suo primo anno completo di attività - ha raggiunto: 31 milioni di utile netto e un Roe del 5,5% che è uno dei più alti nel settore in Italia. Due anni fa la banca non esisteva, ora abbiamo attivi per 4 miliardi e siamo un team di 640 professionisti. Un percorso di cui siamo orgogliosi. E il meglio deve ancora venire».

Il ceo di illimity, Corrado Passera è convinto che la neobanca...