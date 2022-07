«Illy Caffè cresce del 34% negli Usa, nuovo focus su Emirati e Asia»

Che tipologia di prodotti vengono venduti on line?

Oggi le vendite on line globali sono per il 52% capsule e per il 48% invece caffè macinato e macchine. La percentuale delle capsule sale invece al 75% nelle vendite on line in Italia.

Quali sono gli altri pilastri del piano industriale?

Le leve saranno brand e sostenibilità. In primo luogo, vogliamo rafforzare il nostro posizionamento distintivo legato alla qualità elevata e sostenibile. Siamo made in Italy premium ed è un’immagine che vogliamo consolidare. E poi c’è il tema della sostenibilità sul quale il gruppo è già da tempo impegnato in particolare sugli ambiti della sostenibilità ambientale e su quella sociale che prevede il coinvolgimento delle comunità di fornitori.

E per il futuro, quali altri sviluppi intravede?