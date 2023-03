Illycaffè cresce e punta sull’estero

In che senso si parla di innovazione nel caffè?

Da un lato c'è il nostro blend di caffè di alta qualità composto da nove tipi di pura Arabica. È una formula unica, come la ricetta della Coca Cola, e immutabile. Dall’equilibrio di questi ingredienti, che l’azienda acquista direttamente dai coltivatori di Sud America, America Centrale e Africa, nascono gusto e aroma illy, costanti in ogni tazzina, in qualsiasi parte del mondo la si beva. A cambiare sono i formati e le macchine per fare il caffè: quelle per uso domestico e quelle invece per un impiego intensivo, come i bar nelle fasce orarie di punta. Abbiamo diversi produttori e uno stabilimento vicino a Barcellona, il miglioramento delle strumentazioni è continuo».

E poi c'è il fattore umano, quello di chi prepara il caffè...

«Anche la formazione non si ferma mai: la nostra Università del Caffè, oltre al quartier generale di Trieste, ha 26 sedi fuori dall’Italia e in questi anni ha formato più di 300mila persone in tutto il mondo. E la lista d'attesa per venire a visitare la nostra sede, che si tratti di scolaresche o di famiglie, è sempre più lunga».

Nel 2021 illy è diventata la prima azienda italiana del caffè a ottenere la certificazione B Corp: come si traduce nella realtà?