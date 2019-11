Ilva, il clima surreale in fabbrica: la sfiducia prevale sulla protesta Il giorno dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler restituire l’azienda, i dipendenti superano in fretta i tornelli, passano sotto gli occhi dei vigilanti, strisciano il badge per entrare in fabbrica e cominciare così un'altra giornata di lavoro. La sfiducia prevale sulla protesta di Domenico Palmiotti

ArcelorMittal restituisce l’Ilva allo Stato italiano

Alzano il passo gli operai di ArcelorMittal, ex Ilva di Taranto, in questa prima mattina del 5 novembre, il giorno dopo l'annuncio della stessa Arcelor di voler restituire azienda, dipendenti e impianti ai commissari straordinari, esattamente un anno dopo il subentro. Superano in fretta i tornelli, passano sotto gli occhi dei vigilanti, strisciano il badge per entrare in fabbrica e cominciare così un'altra giornata di lavoro.

Se provi però a chiedere se sarà una giornata difficile, perché l'azienda ha annunciato di voler avviare il graduale e ordinato spegnimento degli impianti, ti rispondono che no, perché le giornate difficili, cariche di incertezze, di dubbi, sono ormai tante. Tantissime. Si susseguono a cadenza più o meno ciclica da quel lontano 26 luglio 2012, ben sette anni fa, da quando l'area a caldo della fabbrica fu sequestrata dalla magistratura con l'accusa di disastro ambientale. Allora ci furono tutte le incertezze legate al sequestro. E poi i dubbi sul futuro, la paura di perdere il posto di lavoro, lo stipendio. Crisi che si sono ripetute tante altre volte in questi sette anni. Perché l'Ilva dal tunnel non è mai davvero uscita.

Poiché ArcelorMittal perde 2 milioni di euro al giorno, temevano i tagli a Taranto. Temevano la cura draconiana del nuovo amministratore delegato Morselli. Una riedizione di quanto già visto anni fa all'Ast di Terni, e cioè meno occupati, produzione ridotta e più cassa integrazione. Altro che i 1.276 che ora sono sospesi dal lavoro per 13 settimane perché la crisi del mercato dell'acciaio picchia duro. Invece, né altri ammortizzatori sociali, né meno tonnellate di acciaio (oltretutto se ne producono già poche: quest'anno 4,5 milioni di tonnellate per uno stabilimento che è autorizzato a produrne 6 e che a regime, e in efficienza, può produrne più di 8).

Rischia invece di accadere, se il Governo, nel vertice tra il premier Conte e l'ad Morselli, non fermerà ArcelorMittal, che tutto torni nelle mani dello Stato. E per gli operai è un po' un sollievo. Perché lo Stato non licenzia, dicono. E se dovesse ricorrere alla cassa integrazione, aggiungono, non la usa come una clava al pari del privato. Prova ne è anche la gestione commissariale, insediatasi dal giugno 2013 al posto dei Riva, vecchi proprietari dell'acciaieria, non ha mai fatto saltare uno stipendio. Premi compresi.

Ma c'è un'altra cosa da raccontare e che emerge subito nei raffronti tra luglio di sette anni fa e oggi. Allora bastò la notizia del sequestro degli impianti, preludio allo spegnimento, per far uscire quasi tutti dalla fabbrica. Era un caldissimo pomeriggio e i lavoratori, in massa, si riversarono verso la città bloccandola sui ponti, da quello di pietra a quello girevole, snodi vitali di collegamento tra un rione e l'altro.