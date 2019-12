Ilva, come si spegne l’altoforno e perché dentro si trova la “salamandra” Il cronoprogramma di ArcelorMittal Italia è chiaro: l’impianto verrà gradualmente svuotato di ferro e abbassato di temperatura, fino al colaggio finale delle ultime incrostazioni di ghisa di Matteo Meneghello

L’altoforno 2 di Taranto si avvia verso lo spegnimento e bisognerà fare molta attenzione, come sempre in questi casi, a fare in modo che la salamandra, vale a dire la ghisa solidificata in fondo al forno, resti di dimensioni contenute tale da essere colata via facilmente.

Ma il cronoprogramma di ArcelorMittal Italia è chiaro e tutto dovrebbe procedere senza intoppievitando l’eventualità estrema di dovere essere costretti a ricorre alla dinamite, scenario evocato in alcuni casi dai racconti dei siderurgici.

Il precedente dell’altoforno 5

Bisogna risalire a più di quattro anni fa per ricordare un ultimo stop di questa portata a un altoforno in Italia. Allora era stato l’altoforno 5, quello che da solo contribuiva a più di un terzo della produzione) a essere fermato; un anno prima era stato l’altoforno di Piombino a essere spento (un impianto da oltre un milione di tonnellate di produzione) e per scongiurare questo destino si era mosso addirittura Papa Francesco, in un accorato appello a difesa del lavoro.

Taranto ha però già vissuto, nella sua storia recente, altri stop prolungati. Lo spegnimento dell’altoforno 1 è avvenuta esattamente sette anni fa, il 7 dicembre del 2012, mentre l’afo3 è invece spento dal 1994. A differenza del 5 e del 3, però, al lungo stop dell’1 è seguito un completo rifacimento, con il riavvio definitivo dell’impianto nell’estate dell’anno successivo.

Il problema dell’afo2 è che il suo stop è deciso senza una prospettiva chiara all’orizzonte sull’assetto produttivo del più grande ciclo integrale d’Europa (le discussioni sul piano industriale sono ancora in corso) e questo non promette nulla di buono.